Projeto de lei pede autorização para remanejar verba de R$ 5 milhões da Educação para a Saúde em Bento

Um projeto de lei de autoria do Executivo de Bento Gonçalves pediu pelo aporte financeiro de R$ 5 milhões para as obras do Complexo Hospitalar de Saúde. Os recursos seriam realocados da área da educação.

Localizado no bairro Botafogo, o Complexo Hospitalar se tornou referência no combate à Covid-19. Hoje conta com a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), o Centro de Especialidade em Odontologia, e o Laboratório de Patologia e Análises Clínicas, Raiox digital e a ala de internação. Foi dada ordem de início para segunda etapa do bloco cirúrgico, e está em processo licitatório a construção dos elevadores. Outro projeto em andamento é o de reforma da farmácia pública.

Com o recurso poderá ser ampliada a estrutura com ala de internação e setor de imagem. "Estamos propondo um aporte de recursos exclusivamente para que possamos concluir o Complexo Hospitalar e ampliar o atendimento oferecido para população. Esse é um trabalho de construção conjunto com o legislativo e agora será passado para que seja debatido e colocado para votação", comentou o prefeito, Diogo Siqueira.

De acordo com dados da prefeitura, a retirada dos valores da Educação não iria comprometer o orçamento da pasta projetado para o ano de 2021. "Todo planejamento foi feito com cenários, que nos permitem tranquilamente aportar esses recursos para construção do Complexo Hospitalar sem prejuízo algum para educação. Mesmo com a retomada das atividades nas próximas semanas", destaca a secretária de Finanças, Elisiane Schenatto.