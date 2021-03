Câmara de Novo Hamburgo devolve R$ 1 milhão à prefeitura

O presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, Raizer Ferreira, vai realizar a entrega, nesta terça-feira, em ato simbólico, de R$ 1 milhão economizados do duodécimo do Legislativo para o Executivo municipal, com indicação de investimento no combate à Covid-19. É a maior economia da história da Câmara em apenas três meses.

Raizer destaca que são recursos que já haviam sido repassados para o Legislativo e que agora estão retornando ao Executivo. Para ele, o aporte financeiro é possível a partir de uma criteriosa identificação de prioridades e contenção de gastos em meio à pandemias. "Como ressaltei desde a primeira reunião da legislatura no início do ano, a economia está entre minhas maiores preocupações, tendo como principal objetivo devolver parte do orçamento em forma de serviço para a população e, ao mesmo tempo, confiante de que a Casa compreende a importância de apoiarmos a saúde neste momento tão delicado", disse o presidente da Cãmara.

Atualmente, dos 43 leitos de UTI disponibilizados pelo Hospital Municipal, único 100% SUS em Novo Hamburgo, há 27 leitos credenciados pelo Ministério da Saúde, além de outros oito que ainda estão em análise. Aqueles que ainda não foram incluídos pela União continuam sendo custeados pela prefeitura, independentemente de análise no governo federal. A prefeita Fátima Daudt agradeceu o repasse e reiterou a importância dos recursos para o custeio da saúde."É um aporte de recursos muito significativo, sobretudo porque a prefeitura ampliou e está bancando leitos de UTI para Covid", enfatiza.