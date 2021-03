CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 30/03/2021. Alterada em 30/03 às 03h00min Pelotas se destaca no Interior no ritmo de vacinação do grupo de risco

A cidade de Pelotas apresenta os melhores índices de aplicação das duas doses necessárias para a cobertura vacinal contra a Covid-19, se comparada com cidades de médio porte do interior gaúcho. De acordo com o "Vacinômetro" criado pela secretaria municipal da saúde, 9% da população já recebeu a primeira dose e, a segunda, em 2,9%. Os mutirões de vacinação simultâneos para grupos diferentes - profissionais de saúde e idosos -, assim como pelo sistema drive-thru estão entre os fatores apontados pelo município para o bom desempenho.

Na comparação, a partir dos dados registrados, tendo como parâmetro o número total de habitantes, Pelotas apresenta os melhores índices de aplicação da primeira e da segunda dose da vacina do interior do Estado entre os maiores municípios gaúchos. Canoas, que tem 348 mil habitantes - a população de Pelotas é de cerca de 341 mil pessoas - vacino na primeira dose 8,6% da população e 2,3% na segunda dose. Caxias (7,1%/2,5%), Gravataí (7%/2,1%) e Santa Maria (1,8%/0,5%) são alguns exemplos de cidades do mesmo porte.

No entanto, o quadro comparativo chama a atenção da quantidade de vacinas aplicadas na cidade. Pelotas recebeu do Estado 80.985 doses para a população do grupo de risco, e 40.656 (50,2%) foram aplicadas na população. O número é inferior a Caxias do Sul (66,7% das doses aplicadas) e Canoas (68,4%), por exemplo.

Para a secretária de Saúde, Roberta Paganini, os resultados da cobertura vacinal, até agora, estão ligados ao perfil dos grupos prioritários - profissionais de saúde e idosos, que compõem boa parte da população de Pelotas -, e também às estratégias adotadas para imunizar essas pessoas. Uma das ações que tem colaborado com os índices é a vacinação simultânea - no mesmo dia, mas em locais diferentes - de grupos de profissionais de saúde e determinada faixa etária de idosos. Além disso, o sistema de drive-thrus (total de 11 até o momento) ajudou a tornar o cronograma de vacinação ainda mais eficiente e ágil. A secretaria analisa a possibilidade de, a partir da próxima semana, realizar drive-thrus simultâneos à vacinação nas escolas.