ETE em bairro de Caxias do Sul vai ser desativada

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul está trabalhando na implantação de uma nova tubulação, que receberá o esgoto da Estação de Tratamento (ETE) Dal Bó e encaminhará para a ETE Tega. Com isso, será possibilitada a desativação da estação Dal Bó, a qual já é muito antiga e sua reforma é inviável. Para instalação das redes necessárias para fazer o encaminhamento dos dejetos ao tratamento, a autarquia irá investir R$ 3,5 milhões.

O emissário que viabiliza a desativação da ETE Dal Bó irá passar pelo Jardim Botânico e fará a interligação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Dal Bó, que continua existindo, ao SES Tega. Além disso, o Samae aproveita para, no mesmo momento, ampliar a área de coleta no Loteamento Esmeralda, na busca da universalização do tratamento de esgoto da cidade.

"As intervenções iniciaram junto à área do Jardim Botânico, onde uma rede de esgoto está sendo instalada. A desativação da ETE Dal Bó irá diminuir o custo operacional do Samae, além de tirar o tratamento do esgoto de dentro de uma bacia de captação", salienta Gilberto Meletti, diretor-presidente da autarquia.