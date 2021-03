Golpe de falso emissário bancário é aplicado em Sapiranga

Estelionatários estão se passando por agentes bancários e estão ligando para as pessoas para informá-las que elas tiveram seus cartões do banco clonados em Sapiranga. Os ladrões pedem os dados do cliente (com a justificativa de que precisam dos mesmos para solucionar os problemas referentes à clonagem) e falam que um funcionário do banco irá até a casa da pessoa para pegar o cartão inválido até que chegue um novo.

As vítimas, em sua maioria idosos e aposentados, relatam que o golpista chega na residência usando um crachá de identificação, como se fosse mesmo um agente bancário. Com o cartão em mãos, os criminosos fazem saques, empréstimos e compras de alto valor, como fossem os titulares da conta. A coordenadora do Procon, Lúcia Santos, procurou a Delegacia de Polícia de Sapiranga para relatar a situação. Os agentes da Polícia Civil se colocaram à disposição para buscar pelos criminosos.