Restaurante popular é aberto em bairro de Caxias do Sul

O Restaurante Popular, que passou a chamar-se Centro de Acolhida e Formação Mão Amiga, iniciou as atividades nesta segunda-feira em Caxias do Sul. Uma inauguração simbólica foi realizada de manhã.

Localizado em novo endereço, na rua Sinimbu, nº 96, próximo à BR 116, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, o local funcionará das 11h30 às 13h, de segunda a sexta-feira. O restaurante terá capacidade para produzir até 800 refeições diárias. Devido à pandemia, por enquanto somente 200 serão servidas no local. As demais serão distribuídas em comunidades que estão em situação de vulnerabilidade social, definidas pela Fundação de Assistência Social (FAS).

No início das operações, o restaurante atenderá somente a moradores de rua cadastrados no Centro Pop Rua. As refeições ainda custarão R$ 1,00. O restaurante será administrado pela Associação Mão Amiga, que venceu o edital de parceria do Executivo com uma Organização da Sociedade Civil.

O novo prédio em que o Restaurante Popular está sediado conta com três andares. O restaurante e a estrutura da cozinha e de banheiros está localizado no térreo. Os pisos superiores terão salas de aula e oferecerão cursos profissionalizantes e de capacitação, administrados pela Associação Mão Amiga diretamente no local. No entanto, devido aos protocolos vigentes, estas atividades não têm data para começarem.

"É gratificante inaugurar este local na Semana Santa. Não precisamos de palavras, precisamos de ações. Temos que mudar a cultura de que levar um prato de comida na rua é suficiente. Precisamos acolher as pessoas em locais assim, com estrutura, conforto, carinho, e oferecendo alternativas para terem uma vida com melhores condições", resume o prefeito, Adiló Didomenico.