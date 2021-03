Rio Grande vai promover Dia D de vacinação na quarta-feira

A cidade de Rio Grande, no sul do Estado, prepara para esta quarta-feira um Dia D de vacinação contra a Covid-19. Pessoas que tenham de 65 a 69 anos ou mais vão poder receber a primeira dose da vacina.

Para receber a dose, a pessoa tem que levar um documento com foto, CPF, carteira de vacinação, Cartão do SUS (se possuir) e comprovante de residência. "Estamos organizando uma grande mobilização", disse a coordenadora do Núcleo Imunizações da secretaria da Saúde, Valéria Risso. Para essa ação, além dos postos de Saúde, que também vão vacinar nesta data, a secretaria vai disponibilizar mais três locais para aplicar os imunizantes. Cada um dos três vai ter à disposição 500 doses de vacinas.

As vacinas vão ser aplicadas das 9h às 16h, nas escolas Wanda Rocha (Cassino), Porto Seguro e no Ginásio do IAC (Ipiranga Atlético Clube), localizado na rua Dr. Nascimento, no Centro. Os postos de saúde com salas de vacina vão vacinar essa faixa etária das 8h30min às 16h.

Nesta segunda-feira, a vacinação foi para idosos da faixa etária de 70 e 71 anos, das 9h ao meio-dia, no drive-thru estruturado no estacionamento do Praça Shopping Rio Grande. A ideia, com o Dia D, é promover uma imunização em quase toda a faixa etária prevista e, com isso, reduzir novamente a faixa etária.