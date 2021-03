Prefeitura de Esteio assina termo para repasse de verba a Apae municipal

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, assinou um termo de compromisso com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Esteio (Apae) que destina R$ 153 mil de auxílio financeiro à entidade. O repasse será feito por meio de crédito especial, pela secretaria municipal da Educação e utilizado para a construção de cobertura da quadra poliesportiva da instituição.

O documento foi assinado pelo chefe do Executivo esteiense e pela presidente da Apae Esteio, Josenane Toebe. Conforme o documento, o repasse será efetivado após a aprovação do projeto pelos técnicos secretaria e o termo terá vigência de 12 meses, a contar da data de assinatura. O prazo poderá ser prorrogado a pedido da entidade beneficiária, desde que o requerimento seja realizado dentro do período estabelecido.