Hospital de Santa Cruz do Sul retoma consultas ambulatoriais

O Pronto-Atendimento (PA) do Hospital Santa Cruz (HSC) voltou a realizar consultas ambulatoriais. Pacientes que após a triagem forem classificados nas cores verde e azul, de pouca urgência ou sem urgência para atendimento, em dias úteis serão encaminhados para as Unidades Básicas e Estratégias de Saúde da Família.

Nos finais de semana, as consultas médicas ocorrerão no PA. A direção do HSC informa, também, que a ocupação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) continua acima de 100%, a exemplo do que ocorre em quase todo o Estado.

Além do HSC, os hospitais de Santa Cruz do Sul estão com lista de espera de pacientes de toda a região. Em nota, a instituição pede a compreensão da comunidade para que busque atendimento em outros locais da rede pública em caso de sintomas leves ou sem gravidade.