Canoas projeta a expansão do sistema de monitoramento

A secretaria de Segurança Pública de Canoas iniciou um processo de recuperação de câmeras de monitoramento que estão espalhadas pela cidade e são conectadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). De acordo com levantamento feito pelos servidores, em janeiro deste ano, 81 das 188 câmeras apresentavam algum tipo de problema, o que representa 43% dos equipamentos. Até o momento, 20 deles já foram reativados e colocados em funcionamento novamente.

Nos demais locais, as câmeras e outros equipamentos agregados, terão que ser substituídos, adquiridos em um novo processo licitatório. O secretário da pasta, delegado Emerson Wendt, afirma que a recuperação de metade dessas câmeras é um objetivo. "O que identificamos é que muitos equipamentos não têm sequer conserto e que já estavam assim há mais de ano, e, por isso, terão que ser substituídos. Nosso objetivo é que, até final do ano, Canoas tenha pelo menos 210 câmeras de monitoramento ativas", ressalta o delegado.

A escolha dos locais para a instalação de novos equipamentos ocorre baseada em dados da Diretoria de Inteligência e Análise Criminal e do Observatório de Segurança Pública, considerando os lugares com maiores índices de violência, onde há maior circulação de pessoas, nas proximidades de escolas, unidades de saúde e de núcleos comerciais.

Ainda de acordo com Wendt, o videomonitoramento é essencial não apenas para a atuação da Guarda Municipal e da secretaria de Segurança, mas para as investigações da Polícia Civil, para a Brigada Militar, para ocorrências de trânsito e para demais situações, uma vez que qualquer pessoa pode solicitar gravações pela Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). As imagens são monitoradas durante 24h, todos os dias da semana. "Estamos analisando a possibilidade de contratação de um sistema de inteligência e análise comportamental, pessoal e veicular, para agregar sobre as câmeras, possibilitando a análise e resposta automatizada aos problemas detectados", afirma o secretário adjunto, tenente-coronel Marcelo Pitta.