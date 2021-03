Comitiva do Exército conhece local de possível ESA em Santa Maria

Uma comitiva do Exército esteve em Santa Maria, na semana passada, para conhecer as possíveis futuras instalações da nova Escola de Sargentos das Armas (ESA). O general de Divisão Joarez Alves Pereira Junior esteve na cidade para conhecer o projeto e verificar as possibilidades da cidade receber o projeto.

O prefeito Jorge Pozzobom reforçou os motivos pelos quais Santa Maria é a melhor escolha para a instalação da nova ESA. A cidade está na disputa com Ponta Grossa-PR e Recife-PE para receber a nova sede. Pozzobom recordou que o município é o segundo maior contingente militar do Brasil - atrás do Rio de Janeiro - e pontuou a estrutura e as potencialidades que a cidade oferece. "O principal na nossa cidade são as pessoas, que recebem todos com hospitalidade. Fora toda a estrutura para suporte, com contingente militar, as nossas pessoas estão de braços abertos para a nova ESA", reforçou o prefeito.

O general garantiu que a cidade "querer a escola" tem grande peso para o alto comando do Exército Brasileiro. Joarez também pontuou que a escolha da nova sede está em fase de definição estratégica e salientou que o projeto é de extrema relevância às Forças Armadas. "São diversos fatores a serem avaliados, porque a escolha será definitiva. Assim que a escola for instalada na cidade escolhida, vai ter um impacto direto no município e no Exército. A ESA atende 2,4 mil alunos por ano, e queremos aumentar esse número. Já os formandos são cerca de 1,1 mil por ano. Esses estudantes são números multiplicados para a cidade, pois as famílias vão junto com eles para a cidade da escola. Queremos garantir que o local a sediar a nova ESA tenha toda a estrutura para atender a família militar", apontou Joarez.

Vistorias foram feitas no local apontado para construção da escola, que é a área onde fica o Centro de Instrução de Santa Maria (Cism), localizado no bairro Boi Morto. O Cism passa por vistorias do Exército desde 2020. O empreendimento militar pode significar R$ 1,2 bilhão em investimentos para a cidade que será escolhida para sediar a nova ESA. A expectativa é de que o anúncio do município vencedor dessa disputa seja feito em maio.