Prefeitura vai antecipar 13º salário de servidores de Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul pretende aquecer a economia local com a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro dos servidores. O benefício será depositado na conta de 3.008 funcionários no dia 30 de março.

O anúncio foi feito após reuniões da prefeita Helena Hermany e membros da prefeitura com as direções do Sindicato dos Professores Municipais (Sinprom) e do Sindicato dos Funcionários Municipais (Sinfum). O montante total da antecipação será de R$ 5.516.099,00. "Nossa intenção é aquecer o comércio local e também apoiar os servidores em meio à pandemia. É uma medida que traz um grande impacto para a economia, mas também para a vida de muitas famílias", afirmou Helena.