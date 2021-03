Executivo vai distribuir passes para desempregados em Gramado

A prefeitura de Gramado, por meio das secretarias de Cidadania e Assistência Social e Trânsito e Mobilidade Urbana, realizou a compra de 1.500 blocos contendo 50 unidades de passagens cada, que serão distribuídos às pessoas que estiverem desempregadas. Um projeto de lei foi aprovado na semana passada, pela Câmara de Vereadores, e as passagens foram entregues na tarde pela empresa Gramado Turismo, responsável pelo transporte coletivo público na cidade.

De acordo a secretária de Cidadania e Assistência Social Vera Simão, o município destinará as passagens adquiridas, preferencialmente, aos beneficiários dos programas sociais do governo federal, aos inscritos do cadastro único e as pessoas que estiverem na condição de desempregadas no sistema de dados da Agência do Trabalhador. A ideia é que, com o cadastro em dia e comprovando a situação de desemprego, cada pessoa possa tirar um número limitado de passagens para serem utilizadas no transporte público municipal de Gramado.

O prefeito Nestor Tissot destaca a importância da passagem social aos moradores de Gramado na busca de trabalho. A cidade, por sinal, chegou a ligar o alerta para uma demissão em massa de pessoas ligadas aos parques temáticas, fechados por conta das restrições.

"Nosso objetivo é beneficiar a parcela da população mais atingida pelos efeitos da pandemia, neste caso o trabalhador. Queremos beneficiar 1.500 moradores da cidade com a distribuição gratuita dos blocos de passagem, permitindo assim o acesso de todos ao transporte público", explica. "O benefício, mesmo que temporário, vai contribuir com o regresso ao mercado de trabalho e a retomada da economia", conclui o prefeito.