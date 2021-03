Estrela propõe a prorrogação do vencimento de ISS

A prefeitura de Estrela vai propor a prorrogação do pagamento do Impostos Sobre Serviços (ISS) no município. De acordo com a proposta, as cidades teriam seus vencimentos obrigatórios adiados em 90 dias, tendo como principal justificativa as dificuldades impostas ao setor pela Covid-19.

Uma iniciativa semelhante prorrogou os vencimentos - previstos para março - da Taxa de Vigilância Sanitária; Taxa de Localização e Funcionamento/Alvará; e o ISS Fixo Anual, que abrange os profissionais liberais. Agora a classe a ser alcançada é a dos prestadores de serviços, que terão prorrogado o prazo para pagamento do imposto relativos aos meses de março, abril e maio do corrente ano, bem como prorroga o vencimento do alvará de localização, previsto para 30 de abril deste ano. A medida será apreciada pelos vereadores.