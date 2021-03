Agroindústria de pescado inicia atividades em Pelotas

Uma nova agroindústria de pescado se instalou em Pelotas. A Estrela do Mar, na Colônia de Pescadores Z3, recebeu o registro no Sistema de Inspeção Municipal (SIM). É o terceiro empreendimento do ramo na cidade e há mais três em construção.

A agroindústria oferecerá peixe congelado, entre filés e inteiros eviscerados, além de camarão fresco e congelado. Na sede, há os setores de recepção do peixe fresco, de seleção e classificação, de retirada de escamas, corte de cabeça, evisceração e filetagem, e o de embalagem. A área foi construída com diversos setores para corte e comercialização dos pescados.