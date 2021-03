Biblioteca de Lajeado 'espalha' livros em pontos da cidade

Com o objetivo de celebrar os 80 anos da Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan, em Lajeado, a secretaria da Cultura, Esporte e Lazer criou o projeto "Presente Para Ler". O projeto consiste na distribuição, por bairros de toda a cidade, de 80 livros que haviam sido doados para o acervo da Biblioteca Pública Municipal. Os livros foram embalados para presente e espalhados por locais de circulação. A ideia é que a pessoa que achar um livro leve-o para casa e desfrute da leitura.

Para criar uma interação com o leitor, a secretaria propôs que quem encontrasse o livro compartilhasse em suas redes sociais uma foto, indicando qual dos livros havia encontrado, já que todos os exemplares foram numerados de 1 a 80. "Eu encontrei o livro quando estava saindo do trabalho e foi incrível. De início eu fiquei com receio de pegar, mas quando li a capa, fiquei muito feliz. Aquilo melhorou o meu dia, é uma surpresa bem inesperada, o que torna ela ainda melhor. Já estou pensando em algum lugar legal pra deixar ele, pra próxima pessoa encontrar e ter a mesma surpresa" contou Hellen Barkert, que achou um dos exemplares.

A coordenadora da secretaria da Cultura, Esporte e Lazer e idealizadora do projeto, Talita Fracalossi, explica que a ideia surgiu como uma forma de marcar o aniversário da Biblioteca com as pessoas que são a razão de ser da instituição, os leitores. "A nossa intenção é principalmente incentivar a leitura, o gosto pelo conhecimento e a aproximação com a cultura. E neste momento de distanciamento social e isolamento, os livros são grandes aliados, pois funcionam como uma forma de acalentar as angústias e proporcionar momentos de reflexão", disse.