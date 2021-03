Obra vai levar gás natural para Gramado até 2022

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) iniciou este mês a construção do primeiro ramal de distribuição canalizada de gás natural em Gramado. A obra faz parte de um grande projeto de expansão para ampliar a oferta e o consumo de gás natural na Região das Hortênsias. O gás natural deverá estar disponível aos clientes a partir de 2022, quando for concluída a interligação da rede em aço entre Três Coroas e Gramado.

Em 2021, serão investidos R$ 1,7 milhões na implantação de 5,5 km de rede na cidade, com dutos em Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Atualmente, a obra acontece ao longo da Av. das Hortênsias. O diretor-presidente da empresa, Carlos Camargo de Colón, explica que a negociação está sendo feita com clientes de diversos segmentos, como indústrias, postos de combustíveis, hotéis, pousadas, restaurantes, entre outros.

Ele também adianta que a ideia é estender, futuramente, a rede para Canela, onde a Companhia já atende a uma indústria de biscoitos através do transporte rodoviário de gás natural sob a forma comprimida. "Queremos levar desenvolvimento sustentável para esse importante polo turístico do Brasil, por meio de uma oferta de um energético seguro, eficiente e ambientalmente favorável", ressalta o dirigente da Sulgás.