Obesidade é fator comum a mais de 80% dos internados por Covid-19 em Bento Gonçalves

A associação entre obesidade e um curso clínico mais grave de Covid-19atual e a necessidade de esforços de saúde para prevenir e tratar a obesidade. De acordo com a nutricionista clínica responsável pelos atendimento na UTI do hospital, Larissa Pistóia, é preciso compreender primeiro os motivos que levam as pessoas a perder o controle sobre o próprio peso: ansiedade e sedentarismo são os principais.

"É comum ouvirmos que durante a pandemia as pessoas engordaram, exageraram em alimentos ricos em gorduras, açúcares, e bebidas alcoólicas, o que é compreensível, pois todos estão passando por lutas diferentes durante esse período. Porém, isso não significa que devemos deixar de lado nossa alimentação ou descontar todo nosso sofrimento nela. A manutenção do peso ideal nunca foi tão decisiva para melhorar os desfechos clínicos frente a pandemia", comenta.

Além de caminhadas ao ar livre e contatos com a natureza para controlar a ansiedade, a nutricionista ainda recomenda pequenos ajustes na alimentação durante esse período. A inclusão de mais frutas, vegetais, legumes, carnes magras, leguminosas nas refeições, além do controle do consumo de alimentos ricos em carboidratos simples, como pães e massas brancos, açúcares, frituras e carnes gordas, podem ser decisivos para evitar o excesso de gordura corporal. No ano passado, um estudo apontou que