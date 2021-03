Gramado inicia festividades de Páscoa nesta sexta-feira

Gramado, na serra gaúcha, dá início nesta sexta-feira (26) às festividades de Páscoa. A abertura será às 19h, pelo canal oficial do Youtube "Páscoa em Gramado". A programação vai se estender até o dia 2 de maio.

Para os que pretendem ir até a cidade, famosa pelos chocolates artesanais, a decoração já estará na rua e ficará disponível o último dia de evento. Este ano, o foco foi a renovação, a criatividade e a sustentabilidade, sendo assim, os visitantes podem esperar uma decoração criativa, colorida e, principalmente, repleta de chocolate e coelhos de Páscoa.

Já para quem não consegue estar presencialmente em Gramado, será promovida uma programação online contará com diversas atividades contemplando o público adulto e infantil. Pela internet haverá um programa diário com diversos quadros, que vão desde oficinas gastronômicas a cantorias infantis. Ainda para as crianças, há no site oficial (pascoaemgramado.net.br) diversas atividades de recorte e pintura para produzirem; e, por fim, ainda haverá a programação religiosa durante o evento, em que os melhores momentos das procissões filmadas em 2019 serão exibidos.

A organização do evento ainda aponta que adotou todas as medidas de segurança para a produção do conteúdo e montagem da decoração. “Estamos comprometidos em fazer um trabalho seguro, emocionante e alegre sem perder nossa essência. Gramado sempre estará aberta aos visitantes e, com tudo que está acontecendo, achamos que era o momento de nós irmos até o nosso turista levar nossa alegria”, disse Rosa Volk, presidente da Gramadotur,