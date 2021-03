ILUMINAÇÃO PÚBLICA Notícia da edição impressa de 29/03/2021. Alterada em 29/03 às 03h00min Prefeitura de Sapucaia do Sul assina contrato com empresa vencedora da PPP

A prefeitura de Sapucaia do Sul fez a assinatura do contrato da parceria público-privada (PPP) da iluminação pública da cidade. O consórcio Ilumina Sapucaia do Sul, que venceu o leilão, realizado em novembro na B3, em São Paulo, será o responsável pela modernização, expansão e manutenção da iluminação pública da nossa cidade.

Serão implantados aproximadamente 11 mil pontos de iluminação pela tecnologia LED, mais moderna e econômica, em um prazo de 18 meses, com investimentos da ordem R$ 39,4 milhões. O valor será utilizado para a modernização inicial, expansão, manutenção e operação do parque de iluminação durante a vigência da concessão, que será de 13 anos.

A parceria deve promover a redução do consumo de energia em 66%, melhorar a qualidade dos serviços, valorizar o uso dos espaços urbanos pela população e melhorar a segurança pública. A iluminação será levada para diversos locais da cidade e gerará economia aos cofres públicos.