SAÚDE Notícia da edição impressa de 29/03/2021. Alterada em 29/03 às 03h00min Caxias do Sul tem mudanças no fluxo de UBS e de UPA

A secretaria municipal da Saúde de Caxias do Sul voltou a modificar os atendimentos em postos de saúde e unidades de pronto atendimento (UPA) da cidade. Como a Unidade Básica de Saúde (UBS) São Vicente está prestando apoio para casos de síndrome gripal e suspeitos de Covid-19, os pacientes com esses quadros clínicos que procuram a UPA Central estão sendo atendidos dentro da unidade, e não mais na tenda. Essa alteração foi possível graças ao suporte dado pela UBS São Vicente para desafogar a demanda.

A mudança já está em funcionamento e a mesma equipe de saúde que atendia na tenda foi deslocada para a UPA. A estrutura segue montada e poderá voltar a ser utilizada em caso de necessidade. A tenda em frente à UPA Zona Norte não teve alterações. O atendimento na UBS São Vicente é de segunda a sexta-feira das 7h30min às 20h e, aos sábados, das 8h às 20h. Os pacientes passam por triagem e consulta, com oferta de testagem rápida conforme o quadro de saúde no momento do atendimento.

Nos nove primeiros dias de funcionamento (entre os dias 17 e 25 de março), a UBS São Vicente realizou 741 consultas e 295 testes rápidos. Destes testes, 121 (41,01%) foram positivos para Covid-19. Além disso, também foram realizados 1.305 procedimentos, tanto de sinais vitais (pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação) como administração de medicamento, oxigenoterapia e acolhimento.

Todas as UBSs do município seguem atendendo também casos de síndrome gripal leve, inclusive com oferta de testes rápidos. Devem procurar a UBS São Vicente somente pessoas com sintomas de síndrome gripal, ou seja, quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos, dois dos seguintes sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, secreção nasal, perda de paladar ou olfato e diarreia. Em idosos observa-se também desmaios, sonolência excessiva, confusão mental e fraqueza.