Carga viral no esgoto de São Leopoldo volta a registrar crescimento

Foi divulgado nesta semana o resultado de mais uma coleta de amostra de esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vicentina, em São Leopoldo. O resultado da análise, referente à presença de coronavírus na rede, revelou o maior índice da carga viral da população, que contribui para o esgoto daquela região desde o início dos estudos. A coleta do dia 15 de março revelou a presença de 2.535.598 de cópias genômicas por litro (Cg/L), sendo que o maior valor, até então, era de 1.675.628 Cg/L, referente a amostra do dia 1 de março.

O aumento da carga viral é superior a 50% em apenas duas semanas. É a terceira vez que a ETE registra uma avanço considerável da presença do vírus causador da Covid-19. Para o vice-prefeito de São Leopoldo e diretor-geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), Ary Moura, os novos números reforçam ainda mais a necessidade de imunização em massa da população. "A presença do coronavírus no esgoto serve de parâmetro para termos a real dimensão da situação que a saúde do nosso município atravessa. O governo federal precisa acelerar o processo de vacinação dos brasileiros sob o risco de perdermos ainda mais vidas. Não existe outra saída, além da vacinação em massa", afirma.

As coletas são realizadas na ETE Vicentina atende os bairros São Miguel e Centro, e parte dos bairros Santos Dumont, Rio dos Sinos e Vicentina, sendo responsável pelo tratamento de esgoto de cerca de 54 mil habitantes. As análises são realizadas no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A pesquisa tem como parcerias outras instituições de ensino do Estado.