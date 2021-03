Iniciativa leva água potável para áreas ocupadas no Interior

O Programa Água, Vida e Cidadania da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), que visa atender a população residente em áreas de ocupação consolidada, já regularizou 1.635 imóveis em Horizontina, Rio Grande, Santa Maria, Canoas, Triunfo, Santo Ângelo, Rio Pardo, Viamão e Eldorado do Sul. A iniciativa beneficiou quase 5.000 pessoas destas cidades, e, para este ano, cujo processo licitatório está em andamento, estão previstas mais 4.623 regularizações, beneficiando em torno de 14 mil pessoas nos municípios de Capão da Canoa, Santa Maria, Rio Grande, Cachoeirinha e Viamão.

Além da regularização do abastecimento com água de qualidade, o projeto substitui as ligações clandestinas na rede - os chamados gatos - que não tem acesso à água tratada de qualidade, pois as infraestruturas são praticamente inexistentes, com tubulações por vezes fora do padrão e com vários furos, contaminando a água que consomem. A partir da regularização junto à companhia, não há cobrança da primeira ligação, dando direito à tarifa social por dois anos, bem como é suspenso o faturamento durante três meses.

A medida visa conscientizar o usuário do consumo e responsabilidade ambiental, que recebe também acompanhamento presencial de trabalho técnico social, com o desenvolvimento de dinâmicas participativas e ações de geração de trabalho e renda. Muitas prefeituras que participam, através de convênio, são abastecidas com os dados deste trabalho social para efetuarem políticas de inclusão. Nesse projeto, a meta é atingir 10.631 ligações até o final de 2022. Assim, se for considerado que cada moradia possui em média uma família de três pessoas, o programa vai beneficiar um universo de aproximadamente 35 mil pessoas em vulnerabilidade social que receberão essa política pública de saneamento.

"Temos a consciência da importância de atingirmos de forma rápida e com qualidade o sonho das comunidades em ter água tratada de qualidade, com preços sociais. Nessa linha, estamos trabalhando para no menor tempo possível lançar editais que contemplarão mais cidades do interior do Rio Grande do Sul", conclui o diretor Comercial, Inovação e Relacionamento, Jean Bordin.