Prefeitura quer assumir complexo do Sesi em Santo Ângelo

O Serviço Social da Indústria (Sesi) anunciou o fechamento de unidades em vários municípios, entre eles, Santo Ângelo e Ijuí. As atividades nesses locais serão encerradas no dia 31 deste mês. Diante do quadro, a prefeitura de Santo Ângelo iniciou tratativas para assumir o complexo de lazer, localizado na zona norte da cidade.

Os motivos apresentados pelo Sesi para o fechamento das unidades são a mudança no sistema de trabalho, já que passou a atuar dentro das indústrias e o custo elevado da manutenção das estruturas. Também houve redução de trabalhadores vinculados ao Sesi em cerca de 35% nos últimos cinco anos.

O complexo de Santo Ângelo conta com cerca de seis hectares, com academia ao ar livre, ginásio de esportes com duas quadras poliesportivas, estrutura de vestiários, banheiros e copa, campo de futebol, campo de futebol sete, playground, quadra poliesportiva externa e quiosques com churrasqueiras.

O prefeito Jacques Barbosa visitou o local para conhecer e tratar sobre a possibilidade de assumir o local.

Ele afirmou que as tratativas estão na fase inicial. O primeiro passo será a avaliação das edificações. "Nossa ideia é colocar a estrutura como mais uma opção de lazer, recreação e esporte para a comunidade com gestão da prefeitura para a população", afirmou.