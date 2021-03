Associação de Caxias do Sul busca a reabertura de escolas privadas

decisão liminar que impede a abertura dos educandários em bandeira preta Associação de Mães e Pais pela Democracia - AMPD A Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Caminho do Saber de Caxias do Sul, juntamente com associadas da Rede Educar e mais 32 escolas de educação infantil da rede particular da cidade, entraram com pedido de revogação da. O pedido é para que seja derrubada a da liminar concedida na ação civil pública proposta pela, que determinou a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Estado durante a classificação de altíssimo risco por conta do coronavírus, mesmo que haja a possibilidade da adesão da cogestão nas regiões. A liberação havia sido feita pelo Estado em fevereiro

Outro autor do processo que solicitou o fechamento das escolas de ensino infantil, Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (Cpers), segundo os autores, também não teria representatividade junto ao ensino particular. Juntamente com a AMPD, não detém legitimidade ativa para o processo, pelo não cumprimento dos requisitos legais que a legitimariam, a AMPD, agindo inclusive fora dos seus limites estatutários. "Entendemos que a AMPD está vinculada a questões socais que visam fomentar a inclusão de políticas públicas nos programas educacionais, e que o CPERS-Sindicato não poderia postular em ação a tutela de direitos de categoria que não representa", comenta Cíntia Garnier, uma das advogadas que assinam o pedido.