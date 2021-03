Lajeado ainda recupera estragos da enchente de 2020

A prefeitura de Lajeado já concluiuàs margens do Rio Taquari que haviam desmoronado em razão da última grande cheia do manancial , ocorrida entre os dias 8 e 9 de julho do ano passado. Os 13 pontos representam 450 metros lineares de encostas restabelecidas. O único ponto que ainda precisa ser recuperado fica abaixo do belvedere, situado na confluência das ruas Oswaldo Aranha e Bento Gonçalves, no bairro Centro. A encosta desbarrancou e pode comprometer em parte a estrutura existente, de maneira que o poder público agirá preventivamente para que a estrutura não fique tão exposta em uma próxima cheia do Rio Taquari.