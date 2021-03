Com investimento de R$ 8 milhões, granja inicia produção em Taquari

Mais uma agroindústria iniciou a produção neste mês em Taquari. A Granja Bonanza, em Amoras, contou com investimento de cerca de R$ 8 milhões. Na área foram construídos quatro pavilhões para a produção. A capacidade projetada é de 11 milhões de ovos por ano.

O investimento na granja foi feito a partir de um incentivo concedido pelo município. A ajuda correspondeu à execução de terraplanagem, abertura e melhoria dos acessos, perfuração de poço artesiano, rede de energia elétrica e demais infraestruturas. O projeto total realizado foi composto por quatro aviários, barreira sanitária, composteiras ou roto acelerador, depósito de maravalha e materiais diversos, casas de moradia para funcionários, casa de gerador e demais infraestruturas. O núcleo de produção ainda tem barreiras sanitárias, cerca de isolamento e cercas antirroedores.

O empreendedor Álvaro Trombini, proprietário do aviário, está otimista com o início da produção. "É um grande empreendimento que, sem dúvida, trará retorno ao município. E graças ao apoio do município, estamos tornando realidade. Tivemos alguns atrasos devido a pandemia, mas já estamos com a produção aqui no local", afirmou.

Para o vice-prefeito e coordenador da secretaria da Indústria e Comércio, Ramon de Jesus, a administração municipal continuará a incentivar projetos que tragam desenvolvimento econômico ao município de Taquari. "Para nós é muito importante incentivar e valorizar a agroindústria e a produção local, com geração de emprego e retorno em impostos para o município. A produção primária é de suma importância para Taquari. Além deste aviário em Amoras, há outro em fase de construção e mais um que deve iniciar a terraplanagem em breve. Seguimos conversando com outros empreendedores para atrair mais empresas e indústrias para Taquari", finalizou.