Incra libera auxílio para famílias de assentamento em Pelotas

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Rio Grande do Sul liberou neste mês os primeiros créditos para 18 famílias do assentamento Herdeiros da Resistência, em Pelotas, somando um total de R$ 143,6 mil. Os recursos devem estar creditados em conta entre o final de março e início de abril, e as famílias terão até 120 dias para realizar o primeiro saque.

Cada família vai receber R$ 5,2 mil, voltado à aquisição de itens de primeira necessidade, de bens duráveis de uso doméstico e de equipamentos produtivos. Dez beneficiárias vão receber também a modalidade Fomento Mulher - mais R$ 5 mil por famílias para implantar projeto produtivo sob responsabilidade da mulher titular do lote.

A assentada Elis Regina de Lima Grimmler comemora a vinda dos recursos: ela finalmente vai concretizar seu aviário de galinhas poedeiras. A ideia nasceu de um curso realizado pela Embrapa e Emater/RS em 2018. "É uma coisa mais fácil. Fiz o curso, trabalhei com galinhas, tenho experiência. Já estou preparada" conta Elis. O projeto encaminhado para usar os recursos foi elaborado com auxílio da Emater e prevê a instalação de galpão, a aquisição de pintos, ração - tudo visando a criação de 100 galinhas poedeiras, com meta de produção de 90 ovos por dia.

Já Fabiana News da Silva, que também vai receber as duas modalidades do crédito instalação, vai investir os recursos do Fomento Mulher em apicultura. "Vou comprar, caixas de abelhas, roupas, centrífuga", enumera. A agricultora também participou de curso sobre o tema, e quando chegou a hora de elaborar o projeto com auxílio da Emater/RS, optou pela produção de mel. "Foi a primeira coisa que lembrei", conta.

Criado em 2016, o Herdeiros da Resistência teve a homologação das famílias suspensa em razão de um acórdão na Justiça - a ação só pôde ser retomada em 2020, quando os agricultores puderam receber o documento que autoriza a exploração do lote. Além das liberadas este mês, as famílias também vão poder acessar outras modalidades do crédito instalação.