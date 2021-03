m Notícia da edição impressa de 26/03/2021. Alterada em 26/03 às 03h00min Assinado contrato emergencial do transporte público em Sapucaia do Sul

A secretaria municipal de Trânsito de Sapucaia do Sul assinou um novo contrato emergencial do transporte público coletivo no município, com a empresa Expresso Charqueadas, por mais seis meses. O acordo traz diversas inovações na operação, viabilizando um serviço de melhor qualidade aos usuários.

As tarifas não sofrerão reajuste, continuando com o valor de R$ 4,70. A partir do dia 5 de abril, serão novas linhas e horários, que darão mais mobilidade e agilidade nas viagens. Além disso, novos terminais facilitarão o acesso do usuário. A adoção da integração temporal possibilitará que usuários usem duas linhas pagando apenas uma passagem.