Greve de funcionários de empresa faz a prefeitura de Rio Grande modificar o serviço de ônibus da cidade

Para diminuir os impactos à população, decorrentes da paralisação que ocorre desde a semana passada na empresa Noiva do Mar, a prefeitura de Rio Grande tomou medidas para manter o serviço na cidade. Após reunião com as duas empresas - Noiva do Mar e Transpessoal - foi definido que os serviços de transporte público coletivo no município vão ser divididos, ou seja, cada empresa ficará com 50% das linhas.

O Executivo municipal esclareceu que estavam sendo tomadas medidas administrativas operacionais para que, mais próximo dos 100%, os serviços sejam retomados. Com o acordo definido, a empresa Transpessoal conseguiu incluir mais 10 veículos operando para atender o sistema de transporte, totalizando 42 ônibus. "O mínimo exigido para o atendimento à população, durante a pandemia, são 65 veículos. Já estamos discutindo outras alternativas para suprir a demanda. Vamos conseguir atender cerca de 75% do que é previsto", frisou o secretário de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro.

A prefeitura permanece na expectativa sobre a decisão da Justiça que envolve a empresa Noiva do Mar e os trabalhadores, que paralisaram as atividades alegando atraso no pagamento dos salários. Ainda não há acordo entre as partes. O procurador geral do município, Enio Fernandez Junior afirmou que a deficiência no sistema de transporte público da cidade faz com que a administração municipal esteja tensionando com o que determina o decreto estadual da pandemia que é a lotação de 50% dos veículos. Disse ainda que medidas estão sendo propostas para equacionar o problema. "Aguardamos o andamento dos processos para ver qual caminhos vamos tomar", argumentou.