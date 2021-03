Capão da Canoa faz parceria por estudo sobre resíduos

A prefeitura de Capão da Canoa realizou a assinatura do termo de colaboração com o Instituto Movimento Cidades Inteligentes, para realização de estudo em toda parte que concerne a gestão dos resíduos sólidos do município. A previsão de conclusão do estudo é de 45 dias e não terá custo ao município, por se tratar de um instituto sem fins lucrativos.

O objetivo do estudo é encontrar soluções sustentáveis tanto ambiental quanto economicamente viáveis para os estados e municípios brasileiros, fazendo com que seja rediscutida a problemática que envolve a geração e destinação de resíduos no País. O referido estudo é incentivado pelo governo do Estado, que busca auxiliar os municípios na elaboração de políticas públicas sustentáveis nas mais diversas áreas.

Conforme o Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, será um estudo histórico para o município, por se tratar de um tema mais atual que nunca. "A união de esforços que vemos aqui mostra que estamos trabalhando forte pelo desenvolvimento sustentável de Capão e, certamente, logo ali na frente vamos colher os frutos desse esforço", destaca.