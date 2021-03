Dois Irmãos vai abrir cadastro para que empresas possam solicitar o auxílio para o pagamento de aluguel

A prefeitura de Dois Irmãos está abrindo cadastro de empresas para solicitarem o auxílio-aluguel. As empresas podem solicitar o auxílio, através do site da prefeitura ou diretamente no setor de Protocolo na sede do município a partir do dia 5 de abri - para quem não recebeu o benefício no último ano - e a partir do dia 22 de abril para quem recebeu o auxílio no ano anterior.

O município concederá auxílio, por até dois meses, para pagamento de locação de imóveis na cidade, no percentual de até 50% do valor da locação, para comércios e prestadores de serviços formais. Serão beneficiados donos de comércio e prestadores de serviços formais que não tenham se enquadrado como essenciais nos termos dos decretos à nível federal, estadual e municipal, além de meios de hospedagem, restaurantes, academias, barbearias, salão de beleza, pet shop e lancherias.

O auxílio por empresa será pelo período de dois meses, no valor de até R$ 500,00 mensais para MEIs, totalizando até R$ 1.000,00; e de até R$ 750,00 mensais para micro empresas, totalizando até R$ 1.500,00. O valor do incentivo da prefeitura ao programa será de até R$ 150 mil. A empresa beneficiada não poderá transferir sua sede para outro Município ou encerrar suas atividades antes de decorrido o prazo de 12 meses após o início do prazo de vigência deste incentivo, sob pena de se obrigar a restituir os valores dos benefícios recebidos

"Cada empresa, indiferente do porte, é de extrema importância para a cidade, gerando empregos, impostos e movimentando a economia local", disse o prefeito, Jerri Meneghetti.