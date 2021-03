COMÉRCIO Notícia da edição impressa de 26/03/2021. Alterada em 26/03 às 03h00min Igrejinha cancela realização da Feira do Peixe Vivo

Em razão da situação atual da pandemia de Covid-19 na região, a edição de 2021 da Feira do Peixe Vivo de Igrejinha foi cancelada. Segundo o secretário de Agricultura Neimar Luiz Parreira, os clientes que buscam pelo peixe fresco para a Semana Santa poderão adquirir diretamente com os produtores, que seguirão todos os protocolos sanitários para atender o público com segurança em suas propriedades.

"Sabemos da importância para os produtores locais desse evento. Apesar disso, o momento atual carece de cuidados. O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Igrejinha, que reúne profissionais da saúde e membros da sociedade civil, analisou a possibilidade de realizar o evento, mas entendeu não ser viável no momento. Essa é a melhor forma de proteger pescadores, produtores e população diante da pandemia que estamos enfrentando", explica o prefeito Leandro Horlle.