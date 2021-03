Ruas centrais de Santa Clara do Sul recebem pavimentação

A prefeitura de Santa Clara do Sul iniciou o recapeamento no asfalto de algumas ruas no Centro da cidade. As melhorias contemplam 11 trechos em seis ruas. O investimento é superior a R$ 840 mil, provenientes de recursos próprios do município.

O objetivo é qualificar a mobilidade urbana e a segurança dos usuários das vias. As obras são executadas por uma empresa de Lajeado vencedora da licitação, e devem ser concluídas nas próximas semanas.

Outros trechos serão recuperados ao longo do ano, incluindo a avenida 28 de Maio. O secretário de Infraestrutura Urbana e Rural, Fabrício Renner, orienta os moradores e empresários para que evitem estacionar seus veículos ou circular pelos trechos nos dias de obras, em especial na rua 9 de fevereiro, que será recuperada em praticamente toda extensão e na rua Coronel José Diehl.