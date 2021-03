LEGISLATIVO Notícia da edição impressa de 26/03/2021. Alterada em 26/03 às 03h00min CPI do Hospital Lauro Réus, de Campo Bom, inicia os trabalhos

Após a instalação da CPI A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá apurar os fatos ocorridos no Hospital Lauro Réus, em Campo Bom já tem definição das primeiras atividades que serão realizadas., foram escolhidos os cargos que os vereadores irão atuar durante a condução dos trabalhos.

morte de seis pacientes O hospital será investigado por conta da, por conta de uma falha no sistema de oxigênio que mantinha a ventilação mecânica. O vereador Jerri de Moraes será o presidente da CPI, enquanto a relatoria estará sob a responsabilidade do vereador Adilson Tareco. Outros três parlamentares também trabalharam na CPI. Os demais parlamentares também participarão das investigações como membros que acompanharão todos os desdobramentos dos trabalhos realizados pela comissão.

"A partir de agora, com essas definições, vamos iniciar os trabalhos, definir quem será interrogado e de que forma a comissão conduzirá o processo de investigação", explica Jerri. "Sabemos que as investigações técnicas ficarão por conta dos órgãos competentes e se tiver necessidade, vamos solicitar as conclusões para embasar nosso trabalho, mas a comissão tem extrema importância, tendo em vista que o Poder Executivo despende recursos para o hospital e cabe aos vereadores a devida fiscalização da aplicação desses valores que pertencem a população", complementa o presidente da CPI.

Nesta sexta-feira, os membros da comissão voltam a se reunir para iniciar os trabalhos de forma efetiva e realizar os primeiros encaminhamentos. O andamento dos trabalhos seguirá de forma sigilosa e, regimentalmente, a CPI tem prazo de 90 dias para ser finalizada, com possiblidade de prorrogação por mais 30 dias.