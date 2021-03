Novo Hamburgo tem ritmo alto de vacinação contra a Covid-19

A cidade de Novo Hamburgo segue acelerando a vacinação de sua população contra a Covid-19. Segundo o sistema de acompanhamento de vacinação do governo estadual, entre as 10 cidades mais populosas do Estado, Novo Hamburgo é a que mais vacinou em relação às doses recebidas, com 62,6% de aplicação, já considerando as novas doses distribuídas pelo Estado nesta semana. O município mais perto deste percentual é Canoas, com 62,4% de aplicação.

"Não estamos medindo esforços acelerar a vacinação. Estamos convictos da necessidade de imunizar toda a população o mais rapidamente possível", enfatiza a prefeita Fátima Daudt. Ela alerta que a vacinação representa a alternativa mais viável para tentar frear a pressão no sistema de saúde, com internações que não param de crescer.

A cidade do Vale do Sinos é a oitava cidade mais populosa do Estado, com 246.452 habitantes, mas a terceira com o maior percentual de sua população já imunizada com a primeira dose (7%) e a segunda (2,5%) de vacina, atrás apenas de Pelotas e Porto Alegre neste quesito. Até esta quarta-feira, o município já havia aplicado 23.490 doses de imunização.

Nesta semana, a prefeitura está realizando drive-thru diários nos pavilhões da Fenac. Ontem, o drive ocorre para idosos a partir de 73 anos de idade. Nesta quinta, dia 25, para idosos a partir de 72 anos de idade; na sexta-feira, para quem tem a partir de 71 anos. E no sábado, o drive será feito com trabalho voluntário e beneficiará idosos a partir dos 70 anos.

Todos os dias, os drives ocorrem das 9 horas às 16 horas. Os documentos necessários são documento com foto, cartão SUS ou comprovante de residência em nome da pessoa a ser vacinada ou declaração em cartório do proprietário atestando que a pessoa a ser vacinada reside no local.

Quem não puder comparecer e pertence ao grupo dos drive pode agendar a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Canudos, Primavera e Santo Afonso, e Unidade de Saúde da Família (USF) de Lomba Grande, além da Casa de Vacinas. O agendamento, porém, só abre a partir do dia do respectivo drive. Já idosos acamados a partir dos 60 anos podem conseguir o agendamento na unidade básica de sua referência (na oportunidade, também é possível agendar a vacinação de um cuidador da pessoa).