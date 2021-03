Com expansão de fábrica e possibilidade de geração de empregos, Taquari estuda fornecer incentivo

Um projeto da prefeitura de Taquari foi encaminhado para Câmara de Vereadores, e prevê um incentivo de para terraplanagem de um terreno da empresa Rodoquímica. No terreno, será ampliada a área produtiva, com a instalação de um novo prédio para armazenamento de matéria prima necessária para o aumento da capacidade de produção da empresa. Com esse incentivo, a indústria pode gerar até 24 novos empregos.

Criada na década de 1980, a empresa tem destacada atuação no ramo de produtos químicos na região Sul. Destaca-se na atuação de distribuição de soda cáustica, hipoclorito de sódio e ácido clorídrico, tendo como parceria uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul e do Brasil a Braskem. "Enquanto vice-prefeito e coordenador da Secretaria de Indústria e Comércio, estou trabalhando incansavelmente pelos nossos empreendedores. Sejam aqui na cidade, ou no interior. Podem contar comigo e com o prefeito André", destacou Ramon de Jesus. O projeto deve ser votado ainda nesta semana pelos vereadores.