Prefeito de Santa Rosa doa salário para associação

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, fez a doação do seu salário para a Associação dos Moradores da Vila Agrícola. O valor líqudio de R$ 16.529,29 será utilizada para a construção da capela mortuária da comunidade.

As entidades ou associações do município podem encaminhar projetos ao Executivo municipal, que passa por um processo de avaliação. O prefeito disse que está disposto a ajudar as instituições locais com a doação do salário.

"Essa é uma questão pessoal minha e é uma forma que eu tenho de ajudar mais a cidade que sempre me recebeu tão bem", finalizou Anderson. Anteriormente, o prefeito já havia destinado o mesmo valor para a Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais. O prefeito se comprometeu em doar todos os seus salários.