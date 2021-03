Canela finaliza detalhes para iniciar os festejos de Páscoa a partir de sexta-feira

A o evento de Páscoa em Canela terá início nesta sexta-feira. Neste ano a organização teve cuidados especiais pensados por conta da pandemia. O evento será realizado até o dia 2 de maio.

Um dos destaques é a decoração com coelhos dos mais variados tamanhos e cores. As esculturas lúdicas completam a decoração, fazendo da Páscoa em Canela uma das mais belas do Brasil. "Nossa Páscoa terá uma decoração alegre, visando despertar a autoestima dos canelenses e visitantes neste momento tão delicado. Vamos valorizar nossa gastronomia e nossa cultura local através de lives", avalia o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches.

Além da beleza da decoração, a programação da Páscoa em Canela conta com espetáculos. As exibições gratuitas serão online pelos canais digitais Canela Paixão Natural, em que muitas receitas deliciosas nas lives gastronômicas apresentarão variedades de receias baseadas em chocolate. Já nas lives Retrô acontecerá um resgate histórico de espetáculos vivenciados nos anos anteriores, tendo a cidade de Canela como palco principal. Ainda haverá conteúdo voltado para as crianças

O município tem investido na divulgação de que as famílias podem ir à cidade para aproveitar a data, com conforto de uma rede hoteleira e gastronômica preparada para bem receber e com o máximo de cuidados, cumprindo sempre os protocolos sanitários com segurança e competência. A ideia é, mesmo com as restrições, atrair turistas para a cidade. "Buscaremos, através deste evento, fortalecer a retomada segura e sustentável da nossa economia, seguindo protocolos rígidos e tendo uma fiscalização eficiente que será realizada durante todo o período do evento. Também vamos promover campanhas de conscientização com foco na preservação da saúde", completa o secretário Sanches.