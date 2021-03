Escolas de Bento Gonçalves usam hortas comunitárias para incentivar os alunos

Ideia do projeto é gerar mudanças no comportamento alimentar /LUIZA PRADO/CIDADES

O projeto "Olhar Atento", em Bento Gonçalves, nasceu de uma parceria entre a secretaria de Educação e da Agricultura e tem por objetivo promover reflexões e vivências sobre a importância de desenvolvermos hábitos de alimentação saudável. Atualmente, são 34 escolas envolvidas no projeto. O projeto conta ainda com o apoio das subprefeituras de Tuiuty, Monte Belo do Sul, Faria Lemos e Vale dos Vinhedos.

Neste período de pandemia o projeto ocorre sem a participação dos estudantes, que seguem em casa com a educação no modelo remoto. Quando as aulas retornarem, a ideia é que o aluno visite in loco o conteúdo estudado em sala de aula. Este projeto promove visitas nos quatro distritos e na área central do município.

A assessora Pedagógica da Secretaria de Educação, Adriana Razia salienta que o projeto segue acontecendo. "Mesmo que estejamos com aulas remotas, as atividades com a horta continuam acontecendo, com o auxílio das equipes diretivas, para que no momento do retorno dos alunos a professora já possa utilizar a horta como mais um recurso pedagógico", explica.

O secretário da Agricultura, Volnei Christófoli, salienta sobre a importância do desenvolvimento dos dois projetos. "Ambos são de extrema importância para o desenvolvimento das crianças que tem a oportunidade de participarem do projeto. O olhar encantador faz com que as crianças conheçam o nosso interior, a nossa cultura e os nossos roteiros turísticos, e o 'Olhar Atento' é um projeto que viabiliza com que as crianças possam ter um pouco de conhecimento de como se cultiva as nossas verduras, frutas e uvas", afirma.