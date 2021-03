Santa Cruz do Sul recebe doações para combate à pandemia

A secretaria municipal de Saúde de Santa Cruz do Sul tem recebido várias doações de materiais e insumos para auxiliar no combate à propagação do vírus. A mais recente partiu do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em parceria com a empresa Madre Medicamentos, que doaram 10 mil máscaras para serem destinadas aos postos de saúde das comunidades mais carentes.

Também o empresário João Tolotti, em parceria com a empresa Stock Med, fez a doação de mil testes de antígeno para Covid-19, que serão distribuídos para hospitais e postos. O teste possui menor tempo de resultado, variando de uma a duas horas após a aplicação. A técnica utiliza amostras de swab, na qual um cotonete é introduzido no nariz até a região conhecida como nasofaringe.

A secretária municipal de Saúde, Daniela Dumke, diz que as doações são mais que bem-vindas. "Nos sentimos muito gratos a todos os que neste momento tão difícil estão, de alguma forma, auxiliando o poder público municipal a combater essa pandemia. Essa união faz uma grande diferença", disse. Há poucos dias, a Sesa fez um repasse de 400 máscaras para o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Integrar, do bairro Bom Jesus. Parte está sendo destinada às cozinhas comunitárias. Também a Vigilância Sanitária repassou 200 frascos de repelente contra mosquitos para serem entregues junto com os EPIs.