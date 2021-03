TURISMO Notícia da edição impressa de 25/03/2021. Alterada em 25/03 às 03h00min Nova rota turística terá 4 municípios do Vale do Rio Pardo

Líderes turísticos dos municípios de Venâncio Aires, Passo do Sobrado, Vale Verde e General Câmara, no Vale do Rio Pardo, reuniram-se nesta quarta-feira após encerrarem um ciclo de quatro visitas aos municípios que integrarão uma nova rota turística regional. Com o objetivo de reunir pontos de visitação nos quatro municípios, a rota está sendo projetada para lançamento no mês de setembro e terá entre os atrativos a vila açoriana de Santo Amaro.

Considerado o município de referência, Venâncio Aires foi o último no roteiro de visitas entre os prefeitos. Jarbas da Rosa destacou o potencial turístico da região banhada pelo rio Jacuí e com características coloniais. "Temos que trabalhar com os pés nos chão, mas pensando também que temos muito a mostrar para o Estado e o País", destacou.

Venâncio Aires deve abrigar a estrutura de hotelaria e restaurantes do novo roteiro, além de fomentar a já criada Rota do Chimarrão. Gastronomia e atrações culturais, como música e dança foram outros pontos debatidos para incluir e atrair mais visitantes.