Prefeita de Pelotas defende vacinação dos agentes de segurança

Reunião tratou do tema, mas Paula Mascarenhas disse que medida depende do plano nacional de vacinação /Gustavo Vara/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Em âmbito estadual A pedido da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, autoridades municipais dos setores da segurança pública e da saúde discutiram a importância da imunização dos profissionais da segurança. Durante a reunião virtual, foi apontada a necessidade de imunização desse grupo, depois de chegarem ao Executivo manifestações com pedidos de entidades representativas para vacinação desses profissionais., servidores também fizeram a requisição.

Nessa oportunidade, Paula definiu o engajamento do município junto à demanda da categoria. "A visão é unânime de que eles já deveriam estar recebendo a vacina, porque eles estão na primeira linha de combate a disseminação da pandemia, durante as fiscalizações e abordagens às pessoas, prevenindo e eliminando aglomerações. Esses profissionais estão constantemente em contato com o vírus.", reforçou o secretário de Segurança Pública, Samuel Ongaratto.

A prefeita reafirmou entender como justo o pleito de vacinar todos os agentes de segurança pública nesse momento, mas também explicou que apesar de fazerem parte dos grupos prioritários, definidos pelo Programa Nacional de Imunização, ainda não foram contemplados no cronograma das doses enviadas pelo Ministério da Saúde. "Não seguir o plano de vacinação é correr o risco de ser acionada por improbidade administrativa, além de colocar em risco também todo o processo futuro de vacinação da cidade". A prefeitura vai se mobilizar junto às entidades de classe para contatar o Ministério da Saúde e sugerir a inclusão destes profissionais nos próximos grupos a serem imunizados.

A secretária de Saúde, Roberta Paganini, explica ainda que os agentes de segurança já fazem parte do Programa Nacional de Imunização (PNI), mas os governos municipais não tem gerência para realizar mudanças na ordem dos grupos prioritários estabelecidos. Esse assunto, inclusive, foi a pauta da reunião entre os prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul).

"Os gestores dos municípios não tem autonomia para mudar a ordem de prioridade estabelecida", reiterou Roberta, que disse esperar por uma manifestação da União sobre essas mudanças. Após a chegada de cada lote de vacinas, é realizada uma reunião entre a equipe técnica da Secretaria Estadual da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS), onde é definido como as doses serão utilizadas dentro desses grupos prioritários.