Fepam emite licença para aterro sanitário em São Borja

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu a licença prévia para a implantação de um aterro sanitário em São Borja. A notícia foi confirmada pelo novo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Eugênio Dutra.

A Fepam deu o prazo de cinco anos para que o aterro sanitário seja implantado. Em princípio, ele ficará em área nas proximidades da chamada Faixa dos Trilhos e da localidade de Nhu-Porã, e terá operações coordenadas por uma empresa privada. "É uma iniciativa fundamental, pois permitirá que os resíduos produzidos no dia a dia pela cidade sejam levados ao local e não mais a aterro em Giruá", segundo destaca Eugênio Dutra.

Ele ressalta que, além da iniciativa representar bem menos custos para o poder público, possibilitará, na prática, também, a solução do passivo ambiental representado pelo Lixão no bairro do Passo. Atualmente, esse local é utilizado apenas como área de transbordo. Ao mesmo tempo, começa a ser implementado projeto de recuperação das áreas degradas. Um cinturão verde será implantado na área entorno, ao mesmo tempo em que haverá correção de solo e saneamento de problemas em cursos d'água e chorume poluentes.