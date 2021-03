Produtores de Gramado recebem mudas de morango da Espanha

Produtores gramadenses de morangos receberam em suas propriedades rurais 28 mil mudas da fruta importadas da Espanha. A ação de distribuição foi promovida pela prefeitura de Gramado, por meio da secretaria de Agricultura, em parceria com a Emater/RS-Ascar. Até o mês de julho serão entregues outras dezenas de milhares de mudas adquiridas pelos produtores.

Há várias décadas o cultivo de morango é desenvolvido no município de Gramado. Ainda nos anos 1990, com a introdução de variedades importadas e a adoção de tecnologias de ponta para a produção que permitiram aumentar a produtividade e melhorar a condição de trabalho dos produtores, a cultura tomou novos ares. Conta-se hoje com mudas importadas da Argentina, Chile e Espanha quer permitem a oferta de mais de 300 toneladas anuais de morango aos consumidores.

Atualmente, o município tem mais de 30 produtores que somam mais de 350 mil mudas em cultivo, sendo referência no cultivo de morango na região, graças ao trabalho realizado a mais de três décadas. Anualmente são substituídas aproximadamente 100 mil mudas, que chegam aos produtores através da encomenda e assistência técnica da Emater e do transporte e distribuição através do município.