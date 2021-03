São Leopoldo e Unisinos lançam pesquisa online

A prefeitura de São Leopoldo, em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), lançou nesta quarta-feira uma nova pesquisa relacionada à saúde mental durante a pandemia Covid-19. O estudo tem o objetivo de avaliar as condições de saúde psicológica de servidores. A pesquisa será realizada através de um questionário online e ficará disponível até o dia 31 deste mês.

Já realizada anteriormente, em novembro do ano passado, a universidade demonstrou interesse em promover novamente a pesquisa devido à baixa adesão do público-alvo, que abrange trabalhadores das áreas da saúde. O questionário busca contribuir na identificação dos impactos da pandemia na qualidade de vida desses servidores que atuam na linha de frente do novo coronavírus. "A participação do servidor é fundamental para contribuir na avaliação de ações que já estão sendo realizadas pela prefeitura. A resposta de cada uma e cada um nos dará a direção", explicou o secretário da saúde, Marcel Frison.

O questionário é breve e estará disponível para preenchimento por tempo determinado. A contribuição é confidencial, voluntária, e muito relevante para a construção de conhecimentos e para a promoção de ações que visam o cuidado com a nossa comunidade. O formulário pode ser acessado pela internet (bit.ly/3fcETZA).