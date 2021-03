SAÚDE Notícia da edição impressa de 25/03/2021. Alterada em 25/03 às 03h00min Consórcio economiza R$ 3 mi em remédios no Vale do Rio Pardo

A nova licitação para compra coletiva de medicamentos pelos municípios do Vale do Rio Pardo trouxe uma economia de R$ 3 milhões em relação ao preço de referência do mercado. O anúncio foi feito pela prefeita de Santa Cruz do Sul e presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), Helena Hermany, em assembleia virtual

A lista contempla 193 medicamentos utilizados pelas farmácias básicas dos municípios. São remédios para hipertensão, antibióticos, entre outros, que são negociados em maior quantidade, aliviando o caixa das prefeituras. O processo da licitação, na modalidade de registro de preços e por meio de pregão eletrônico, foi acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado.

No encontro que reuniu gestores dos 15 municípios que integram o consórcio ainda foi anunciado o repasse de quatro veículos para as prefeituras de Boqueirão do Leão, Mato Leitão, Santa Cruz do Sul e Vale Verde. Eles serão utilizados nos Serviços de Inspeções Municipais (SIM), beneficiando a expansão das agroindústrias na região. Os carros utilitários foram adquiridos com verbas do Ministério da Agricultura.

Na assembleia, os prefeitos presentes aprovaram a prestação de contas do exercício de 2020 do Cisvale, que teve um investimento de mais de R$ 9 milhões em serviços no ano passado. Além disso, ainda foram discutidas a realização de um pregão eletrônico para a compra coletiva de testes rápidos de antígeno para Covid-19 e a contratação de médicos para atuação nas unidades de saúde dos municípios consorciados. "O teste rápido de antígeno alinha rapidez no diagnóstico com eficácia na detecção da Covid-19", comentou a diretora executiva do consórcio Léa Vargas.