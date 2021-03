Museu de Bento inicia inventário colaborativo

O Museu do Imigrante iniciou o projeto "Laços Patrimoniais: construindo um inventário colaborativo para Bento Gonçalves". A última lista do inventário foi produzida em 1996 sendo necessário realizar novos estudos para a compreensão das dinâmicas patrimoniais do município.

De lá para cá, a equipe da instituição adquiriu recursos materiais, contratação de um historiador e de um fotógrafo, além da definição de abordagem histórica e arquitetônica para a pesquisa. Dessa forma, através do mapeamento inicial, composto pela consulta bibliográfica sobre a temática do patrimônio em Bento Gonçalves e a última lista de inventário, elencaram-se locais geográficos onde o estudo se concentrou, considerando, como recorte, as lacunas existentes no último estudo de inventário.

A muséologa Deise Formolo destaca o caráter contínuo do levantamento. "Queremos tecer um debate inicial, amplo e questionador sobre os diferentes aspetos patrimoniais da cidade