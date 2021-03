Prefeitura de Santa Cruz do Sul pede ao Estado para assumir gestão de escola

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Guilherme Simonis, localizada no distrito de Boa Vista, em Santa Cruz do Sul, não será mais desativada. A prefeita Helena Hermany assinou um ofício que será encaminhado ao secretário estadual de Educação, Faisal Karam, solicitando a municipalização do educandário.

Desde 2015 a escola vem enfrentando problemas, em razão da gradativa redução no número de alunos, conforme revelado pelo Censo Escolar. Dificuldades com a questão do transporte, a adoção da multisseriação, depois o turno único, agravaram a situação. A possibilidade que vinha sendo aventada, a de transferência dos poucos estudantes para outra escola, não agradou a comunidade e assim, pais, alunos e professores se mobilizaram para evitar o fechamento.

No documento que será encaminhado agora ao governo do Estado, a prefeita ressalta que a prefeitura está sensibilizada pela importância da escola para a comunidade e que, por isso, toma para si a iniciativa de assumir o desafio de agregar à rede municipal "essa instituição de grande relevância educacional e histórica para o território de Santa Cruz do Sul". O município alega que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas e também, por meio de ofício solicitando a cessão de uso, manifestou interesse em permanecer com o prédio, mobiliário, equipamentos e os servidores que hoje estão vinculados à escola.

Para Helena prevaleceu o interesse maior no entendimento entre a 6ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e o município para a solução do problema. "A escola é um foco irradiador, Quando a comunidade perde uma escola, isso é muito triste, é motivo de luto, portanto quando se pode juntar forças e impedir que algo assim ocorra, é uma enorme alegria", disse a prefeita.

O responsável pela 6ª CRE, Luiz Ricardo Pinho de Moura, ressaltou a grandeza dos gestores municipais no acolhimento dessa importante demanda. "Os interesses da comunidade foram ouvidos. A grandeza da prefeita, que enquanto gestora sempre carregou consigo essa questão da humanização, só antecipou um processo que ocorreria em 2022", destacou.