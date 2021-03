Enfermeiros e fisioterapeutas serão contratados em Esteio

A Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, que mantém o Hospital São Camilo, realizou a abertura edital de abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária de 10 enfermeiros e quatro fisioterapeuta. As inscrições, que podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (25), devem ser feitas exclusivamente de forma online, pelo e-mail ([email protected]).

Para a função de enfermeiro, a carga horária será de 36 horas semanais, com vencimentos de R$ 5.018,26, somando salário-base e insalubridade. Para a função de fisioterapeuta, a carga horária será de 30 horas semanais, com vencimentos de R$ 4.255,21, somando salário-base e insalubridade.

A seleção será composta por três etapas: comprovação de habilitação mínima, comprovação de experiência específica e avaliação médica, a fim de aferir se está apto fisicamente para o cargo. A contratação será pelo prazo de um ano, renovável por igual período. O candidato é responsável por se manter atualizado sobre as informações e as etapas da seleção, acompanhando as movimentações pelo site da Fundação São Camilo